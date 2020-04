Covid, il centrosinistra all’attacco di Roberti: «Manca comunicazione»

E’ un attacco frontale all’amministrazione Roberti quello che arriva dai consiglieri comunali del centrosinistra a Termoli. Sotto la lente dei rappresentanti politici di Pd e VotaXTe è andata a finire la gestione della situazione Covid-19 alla luce degli ultimi casi che si sono verificati in città tanto che gli stessi consiglieri comunali hanno presentato una interrogazione a Roberti per sapere quali canali il primo cittadino vuole utilizzare per rilasciare le dichiarazioni ufficiali alla popolazione. «Stiamo purtroppo facendo i conti con l’emergenza Covid-19 dagli inizi di marzo e con grande rammarico e preoccupazione siamo costretti a segnalare l’assoluta mancanza di un servizio di informazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale e in particolare del sindaco Roberti, quale massima autorità sanitaria locale. Come già avvenuto per i precedenti casi di contagio verificatesi a Termoli, anche ieri abbiamo appreso soltanto dalla stampa locale che sono risultati positivi al contagio da Coronavirus due operatori sanitari che lavorano presso la Residenza per anziani della città di Termoli “Opera Serena”. Per tali ragioni, i consiglieri comunali PD e VotaXTe, hanno ritenuto doveroso protocollare l’interrogazione urgente con cui si chiede al sindaco di essere informati se altri dipendenti e/o utenti della suddetta struttura risultino contagiati e lo stato di avanzamento del controllo con i tamponi. Chiedono, altresì, di conoscere se la verifica dei contagi sia stata posta in essere anche e in particolare presso la struttura comunale residenziale “Casa di Kore”, che accoglie minori in stato di disagio familiare e sociale e in particolare quali procedure siano state adottate per evitare il rischio del contagio, atteso che il soggetto gestore è lo stesso dell’Opera Serena e parte del personale presta servizio in entrambe le strutture. Si chiede, inoltre, di procedere quotidianamente all’emissione di comunicati stampa da parte dell’Amministrazione comunale e del Sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, titolata a rilasciare comunicati ufficiali. Da ultimo interrogano il Sindaco per sapere quali modalità intenda adottare per rilasciare comunicazioni ufficiali alla popolazione, a mero titolo di esempio servizio di messaggeria telefonica, al fine di evitare che si ingeneri l’allarme sociale derivante dall’assenza di comunicazioni rilasciate dall’autorità competente e affidate esclusivamente alla eco dei social. Confidiamo che il Sindaco provveda tempestivamente a fornire risposte chiare e concrete all’interrogazione presentata nell’interesse della collettività».