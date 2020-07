Covid, il Cardarelli sarà Hub regionale: ecco il nuovo Piano. Esulta Toma

Termoli e Isernia saranno Spoke: sarà potenziata l’intera rete ospedaliera regionale con 14 terapie intensive aggiuntive e 21 semintensive

Sarà una sorta di compromesso tra i progetti iniziali. E, quello che più conta, prevederà un potenziamento dell’intera rete ospedaliera molisana. Il nuovo progetto, quello che il ministero della Salute ha richiesto alla struttura commissariale, si chiama “Piano regionale reti ospedaliere Covid 19”. E riguarda un potenziamento della rete ospedaliera regionale in vista di un’eventuale nuova emergenza Covid.

L’Hub di riferimento sarà l’ospedale Cardarelli di Campobasso con la “costruzione” dei reparti Covid presso l’ex Hospice, con separazione dei reparti rispetto al Cardarelli e percorsi distinti. Ci saranno 9 terapie intensive più riservate solo ai malati Covid presso l’ex Hospice e 21 semintensive divise tra il reparto di Pneumologia e quello di malattie infettive. Il Pronto Soccorso del Cardarelli sarà ristrutturato e prevederà una cosiddetta area grigia, in cui saranno collocati inizialmente i malati Covid.

Gli ospedali San Timoteo di Termoli e Veneziale di Isernia saranno i due Spoke. Al nosocomio della cittadina adriatica andranno 3 terapie intensive in più e, anche in questo caso, sarà potenziato il Pronto Soccorso con l’allestimento di un’area grigia con percorso separati per malati Covid. Stesso discorso per il Veneziale di Isernia, struttura in cui arriveranno 2 terapie intensive aggiuntive e il potenziamento del Pronto Soccorso con area grigia per i malati Covid.

In questo modo si arriverà alle 14 terapie intensive aggiuntive (9 Campobasso, 3 Termoli e 2 Isernia) richieste dal ministero della Salute.

Il Vietri di Larino resterà ospedale di comunità per la riabilitazione e aggiungerà anche il reparto di riabilitazione per i pazienti post Covid. Coloro che avranno superato la malattia, non resteranno più al Cardarelli, come successo sino ad ora, ma andranno a concludere il percorso riabilitativo presso il Vietri.

“In questo nuovo progetto – ci ha detto il governatore Toma – rientrerà anche il potenziamento dell’ospedale di Agnone con la chiusura dell’accordo di confine”.

Il nuovo progetto, richiesto dal ministero e redatto dalla struttura commissariale, questa volta porta le firme del commissario Giustini, del sub commissario Ida Grossi e del Dg della Salute Lolita Gallo.

“Sono molto soddisfatto per il nuovo Piano – ha concluso il presidente Toma – e ringrazio ed elogio il commissario Giustini per essere tornare sui propri passi.

Poi a settembre parleremo anche del Dea di secondo livello e dei due Dea di primo livello, ma questa sarà una partita politica che giocheremo tra qualche mese”.

Soddisfatto, anche se più diplomatico il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenznao: “L’importante è che le cose funzionino per i molisani e che si proceda insieme per la risoluzione delle problematiche. Non era importante l’uno o l’altro progetto, ma è fondamentale che sia stata trovata una soluzione e che possa essere realizzata con il contributo di tutti, struttura commissariale, Asrem e Regione”. redpol