Covid, il 74enne deceduto al Cardarelli non era vaccinato

Il Molise ha fatto registrare oggi, domenica 22 agosto, la 493esima vittima dall’inizio dell’emergenza Covid. Era dal 1° luglio che in regione il virus non faceva vittime. A perdere la battaglia con il temibile coronavirus è stato un 74enne di Campobasso. Che, però, non era vaccinato ma soffriva di patologie pregresse. Ennesima dimostrazione, purtroppo, di quanto il vaccino contro il Covid sia fondamentale, soprattutto per le persone maggiormente vulnerabili. E sono ancora troppi, anche il Molise, gli over 50 che ancora non fanno la scelta giusta. E sono tra le categorie maggiormente a rischio. La corsa al vaccino è l’unica strada percorribile per uscire dall’incubo Covid e soprattutto per evitare la malattia grave, le ospedalizzazioni e i decessi.