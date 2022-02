Covid, Iacovino promette battaglia: “I dati sui posti di Terapia Intensiva non sono reali”

Il legale del comitato “Verità e dignità vittime Covid” ha spiegato i motivi su cui si fonda l’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore della Repubblica al Gip del Tribunale di Campobasso

di Antonio Di Monaco

“I dati sui posti di Terapia Intensiva destinati ai pazienti Covid non corrispondono alla realtà fattuale perché, i famosi 30 posti in T.I. di cui 17 pubblici e 13 privati, sono rimasti immutati dall’aprile 2020 a gennaio 2021, come certificato dal ministero della Salute”. Lo ha affermato l’avvocato Vincenzo Iacovino, legale del comitato “Verità e dignità vittime Covid”, spiegando i motivi che lo hanno indotto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Procuratore della Repubblica al Gip del Tribunale di Campobasso.

“Siccome nelle dichiarazioni rese dal direttore sanitario – ha ricordato Iacovino – si evince che la procedura Cross (trasferimento di pazienti in altre strutture di fuori regione al superamento della soglia critica dei posti disponibili in Terapia Intensiva, ndr) scattava oltre i 12 posti occupati, ed è successo 13 volte, è impossibile che l’abbiano attuata fino a quella data perché il 30% su 30 corrisponde 9 posti e non a 12 che è, invece, il 30% su 39. Questo, però, a partire dal 2 febbraio 2021. Invece, dai report mensili e settimanali è scattata una sola volta quando è stata toccata la soglia del 38% e, paradossalmente, non è successo con il 67%”.

L’altro quesito posto dalla Procura ha riguardato “le procedure concorsuali messe in campo dall’Asrem rispetto alla carenza di personale e la comunicazione corretta o meno dei dati, messa in discussione dall’ottima Camilla Caterina e da noi. Dalle risposte dei consulenti – ha rimarcato Iacovino – si apprende che l’Asrem avrebbe fatto il possibile per assumere personale e avrebbero comunicato correttamente i dati che, come abbiamo visto, non corrispondono alla realtà”. Ora si attende “l’udienza che il Gip riterrà di fissare convocando anche noi per discutere e spero che ciò avvenga, ma lo stesso giudice – ha concluso il legale – potrebbe anche ratificare la richiesta stabilendo così l’archiviazione”.