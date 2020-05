Covid, i Rom positivi salgono a 82, diminuiscono i ricoverati

Arriva il Bollettino diramato dall’Asrem anche nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. Ancora una volta numeri in aumento. Sono altri 5 i contagi che fanno parte sempre della comunità Rom di Campobasso. Due sono fortunatamente guariti tra Campobasso e Termoli e 4 i pazienti dimessi dal reparto di Malattie Infettive, 2 Rom di Campobasso, 1 di Campobasso, 1 di Termoli. In totale i Rom positivi sono 82 e i ricoverati in Malattie Infettive sono 5 Rom. Il totale dei tamponi analizzati tra ieri e oggi è di 40.