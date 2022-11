Covid, i ricoveri salgono a 14, nessun guarito. I nuovi positivi sono 101

Sale a 14 il numero dei ricoverati al Cardarelli di Campobasso per patologie legate al Covid 19. Purtroppo, rispetto a ieri, hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari due pazienti di Termoli e uno di Venafro, tutti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive. Segno che il contagio è ancora moderatamente attivo. Non si registrano nuovi guariti a fronte di 101 nuovi contagi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 19 novembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 692.

Situazione al Cardarelli



Non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: due pazienti di Termoli e uno di Venafro si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi dalla struttura ospedaliera

Situazione vaccinale attualmente ricoverati



Dei 14 ricoverati, 3 non sono vaccinat1, 1 ha due dosi e 10 hanno tre dosi.

I nuovi casi



Oggi si registrano 101 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 488 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 20,7%.

I nuovi casi (101) sono: