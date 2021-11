Covid, i pediatri sono concordi: per superare la pandemia vaccini a 5-11enni

Interessati circa 4 milioni: Ministero della Salute già la lavoro per una campagna informativa

Il Ministero della Salute è già al lavoro per una campagna informativa riguardante i vaccini da somministrare alla fascia d’età 5-11 anni. L’indirizzo è ormai il seguente: vaccinare anche la fascia di popolazione 5-11 anni «perché il vaccino è l’unica arma che abbiamo per vincere la pandemia». La prof.ssa Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) ha confermato all’Ansa: «Immunizzare anche i bambini è importante tanto quanto i più grandi. Gli effetti collaterali del vaccino per i 5-11enni – spiega – sono minimi. Le valutazioni fatte negli Stati Uniti da Fda e Cdc indicano che sono lievi: rare sono le miocarditi e le pericarditi, che però si manifestano in forma leggera con risposta ottimale alle terapie convenzionali”. Interessati dal vaccino (per questa fascia di età è stato per ora approvato dall’Fda, l’Agenzia americana del farmaco, solo Pfizer) in Italia sono circa 4 milioni di 5-11enni. Sono previste due dosi, a distanza di tre settimane: a 14 giorni dalla seconda il bambino è completamente immunizzato. Abbiamo realizzato un sondaggio in forma assolutamente anonima per conoscere cosa ne pensano i genitori. Vota il sondaggio nella parte superiore di questo articolo.