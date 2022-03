Covid, i nuovi casi sono 318. Altri due pazienti ricoverati al Cardarelli

Il tasso di positività odierno si attesta al 20%. Pochi i guariti: appena 114

Contagi in diminuzione in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. E per fortuna dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì 31 marzo, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 591.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti ma si registrano 2 nuovi ricoveri: pazienti di Termoli e Roccavivara si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

C’è un dimesso, si tratta di un paziente di Castelpetroso. Pertanto i ricoverati totali sono 34, di cui 20 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 1 in Terapia Intensiva

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 33 ricoverati, 7 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 8 hanno due dosi e 18 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 318 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1596 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 20%.

I nuovi casi (318) sono:

Oggi si registrano 114 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi si attesta a 7615. I totali da inizio emergenza sono 48998.

I guariti totali sono 40778, i decessi 591.