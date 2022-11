Covid, i numeri tornano preoccupanti: 2 decessi, 3 ricoveri e tasso di positività al 42%

Un dimesso di giornata e solo 10 guariti: gli attualmente positivi sono 5600

Torna poco rosea la situazione in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Erano mesi, infatti, che i numeri non erano preoccupanti: 2 decessi, 3 ricoveri, oltre 200 casi e tasso di positività che supera il 40%.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, che riguarda le giornate di ieri e oggi, si registrano 2 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 85 anni di Castelguidone e una 89enne di Termoli (ricoverata e deceduta nella giornata di oggi).

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 696.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: pazienti di Isernia, San Martino in Pensilis e Sepino si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali salgono a 14, tutti in Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 14 ricoverati, 1 non è vaccinato e 13 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 208 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 495 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 42%.

I nuovi casi (208) sono:

I guariti di giornata sono 8 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 5.598. I totali da inizio emergenza sono 95.528.

I guariti totali sono 89.220, i decessi 696. In isolamento si trovano 2.529 cittadini.