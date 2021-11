Covid, i deceduti in Molise salgono a 499. Nessun caso su 231 tamponi, ma non ci sono nemmeno guariti

Una giornata che, purtroppo, fa segnare il segno più solo nella casella decessi. Ha perso la sua battaglia con il Covid Don Raffaele, sacerdote di Toscalano Maderno (provincia di Brescia), 60enne parroco di Paupisi in provincia di Benevento. Era dal 13 ottobre che in regione non si registravano decessi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 2 novembre, si registra un decesso. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 499.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto i ricoverati totali sono 6, di cui 5 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi non si registrano nuovi casi su 231 tamponi processati.

Oggi, però non ci sono nemmeno guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta pari a 114, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.679.

I guariti totali sono 14.052, i decessi 499. In isolamento si trovano 2.293 cittadini.