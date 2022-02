Covid, i dati migliorano ma il Molise resta in zona gialla

I dati sono in migliroamento ma non in maniera netta. E lo si evince anche dal fatto che il Molise per la terza settimana di fila ha l’Rt più alto d’Italia. Per tale motivo il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza secondo la quale il Molise resterà ancora in zona gialla.

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha dato l’assenso allo schema di Ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la reiterazione, per ulteriori 15 giorni, fatta salva la possibilità di una nuova classificazione, dell’applicazione delle misure relative alla “zona gialla” per il Molise.

Ma come noto, l’inserimento in zona gialla non comporta alcuna restrizione ulteriore rispetto alle regole già in vigore.