Covid Hospital a Larino, il ministero dice sì a Giustini

È l’ex governatore Iorio il primo a dare la notizia sulla sua pagina Facebook. Il Ministero della Salute ha approvato la decisione di Giustini: il Vietri può iniziare ad operare come Covid Hospital:

“Ho appena saputo, per le vie brevi, scrive Iorio, che il Ministero per la Salute ha dato il via libera al commissario ad acta Giustini per il centro Covid a Larino. È questo il primo passo per una gestione più ordinata della rete ospedaliera regionale. Questa è certamente la vittoria dei molisani”.

In mattinata Giustini era stato convocato a Roma dai vertici del Ministero della Salute, Zaccardi e Urbani, per un confronto sulla sua ordinanza con cui aveva dato il via al funzionamento del Vietri come ospedale per il ricovero dei pazienti Covid in terapia sub intensiva. Stando alle anticipazioni di Iorio il Ministero ha approvato la decisione del Commissario che diventa così operativa a tutti gli effetti. Più tardi, raggiunto telefonicamente, Giustini ha confermato l’ok del Ministero ma ora, ha aggiunto il generale, “è l’Asrem che dovrà attuare l’ordinanza: speriamo bene”.