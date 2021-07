Covid, Guglionesi il più colpito. Boom di casi a Isernia (contagi Comune per Comune)

Il contagio in Molise è in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa. E’ quanto si evince dalla consueta mappa resa nota dall’Asrem relativa ai contagi comune per comune e aggiornata al 25 luglio.

Il centro più colpito della regione è Guglionesi con 44 attualmente positivi (la scorsa settimana erano 50), frutto del grande focolaio che si è sviluppato nelle scorse settimane e dovuto al diffondersi della variante Delta. A seguire troviamo Campobasso con 17 casi (stabile rispetto alla settimana scorsa), Isernia con 16 casi in netto aumento rispetto alla settimana scorsa quando di casi ce ne erano appena 4. Scende di un caso Bojano che passa da 6 agli attuali 5, scende anche Montenero dove attualmente c’è un solo positivo rispetto ai 4 della settimana scorsa ma aumenta il numero di positivi a Campomarino da 2 casi della settimana scorsa agli attuali 4. Aumenta anche Termoli che passa da 3 a 4 casi di positività al Covid-19.

Il virus è presente in 24 Comuni della regione (la settimana scorsa erano 20) mentre 111 sono al momento Covid-free.