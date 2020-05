Covid, Gravina chiederà misure più restrittive per Campobasso

I cittadini entrati in contatto con la comunità rom devono contattare l’Asrem o i propri medici di base



Lunga conferenza stampa del sindaco di Campobasso Roberto Gravina che ha fatto il punto della situazione sull’emergenza che si è venuta a creare a Campobasso. Il primo cittadino ha chiarito innanzitutto la questione dell’assembramento sotto all’abitazione della defunta appartenente alla comunità rom e si è poi soffermato sulle nuove misure da adottare. Soprattutto in considerazione dei nuovi numeri, preoccupanti, diramati dall’Asrem questa mattina. Il sindaco ha fatto capire che chiederà all’unità di crisi misure maggiormente restrittive per il capoluogo di regione.

Per tutti i cittadini, invece, che sono entrati in contatto con la comunità rom, nei condomini o in altre strutture, ha chiarito che gli stessi devono contattare i numeri Asrem e o i propri medici di famiglia.