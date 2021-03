Covid, Gravina: “A Campobasso più guariti che contagiati ma resta la pressione sul Cardarelli”

I dati della pandemia a Campobasso, nella settimana appena trascorsa dal 15 al 21 marzo 2021, raccontano di una situazione in miglioramento, soprattutto per ciò che concerne il rapporto tra il numero dei guariti, ben 59, riscontrati in questi sette giorni, e il numero dei nuovi positivi, 29. Tutto ciò lo si desume dai bollettini giornalmente diffusi dall’Azienda Sanitaria regionale.

“Ad oggi 22 marzo, a Campobasso, come ci segnala la piattaforma SIC dell’ASREM, sono 121 in totale i casi di positività riscontrati. – ha dichiarato il sindaco Gravina – Se il forte incremento dei cittadini guariti in quest’ultima settimana è un dato che accogliamo con sollievo, dall’altra parte pensare di essere fuori dal guado sembra del tutto prematuro, soprattutto perché, come capoluogo, dobbiamo ragionare più di ogni altro territorio in funzione dell’intera comunità regionale che proprio nella nostra città trova, con l’Ospedale Cardarelli, il centro di intervento sanitario ancora maggiormente sotto pressione. Una pressione che dobbiamo aiutare a far scemare il più possibile con le nostre condotte personali. – ha affermato Gravina – Campobasso sta stringendo i denti in tutti i settori e i comportamenti individuali, anche quelli minimi, vanno compiuti con l’attenzione e il rispetto che le leggi chiedono, perché la salute è un bene da tutelare senza scorciatoie a favore dell’intera comunità.”

Il sindaco Gravina, come già fatto nelle passate settimane, ha ribadito direttamente agli organi competenti, quanto sia necessario e non più rinviabile provvedere alla vaccinazione degli agenti della Polizia Locale.

“Nell’ultima riunione tenutasi in prefettura proprio in questo fine settimana, insieme al comandante della Polizia Locale, Luigi Greco, ho avuto modo di ribadire al Prefetto e all’ASREM che si sta occupando della campagna di vaccinazione, la necessità di vaccinare i nostri agenti della Polizia Locale, cosa per altro già richiesta nelle passate settimane anche dalla Guardia di Finanza per i propri agenti.La dottoressa Scafarto, spiegandoci che le vicende legate al vaccino Astrazeneca avevano ritardato nell’ultima settimana la calendarizzazione di nuove vaccinazioni, si è impegnata perché si possa prevedere, in tempi rapidi, la calendarizzazione delle vaccinazioni per gli agenti della nostra Polizia Locale.”