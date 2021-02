Covid, Giustini: “Personale e attrezzature di Salcito per riaprire il Vietri”

Emergenza Covid, continua il Walzer delle decisioni e dei ripensamenti su come affrontare l’onda d’urto dei ricoveri ospedalieri. Quando tutto faceva pensare a un via libera su Salcito, è arrivato il colpo di freno del Commissario Giustini che, questa mattina, ha chiamato Toma, chiedendogli ancora tempo per decidere sul da farsi. Infatti starebbe prendendo piede l’ipotesi di spostare i ricoveri Covid eccedenti dal Cardarelli al Vietri di Larino, convenzionandosi con la Fondazione Pavone e il Neuromed, che fornirebbero personale sanitario e attrezzature per gestire i pazienti. Toma in questi momenti (ore 10.20 di martedì 16 febbraio) sta andando in Consiglio Regionale proprio per informare l’assemblea degli sviluppi di quella che sta diventando una specie di telenovela dell’indecisionismo, con i poveri malati molisani che continuano a morire. È ora di decidere e immediatamente.