Covid, giovane in pronto soccorso dopo lite: «Mi hanno sputato in faccia»

COLLI A VOLTURNO. Attimi di tensione questa sera a Colli a Volturno dove c’è stato un acceso diverbio verbale tra due conoscenti, un anziano e un giovane, entrambi del posto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Venafro. Subito dopo l’alterco il giovane si è recato al pronto soccorso di Isernia dichiarando di aver ricevuto uno sputo in volto. Il giovane, è arrivato in ospedale visibilmente impaurito considerata la pandemia in corso e il pericolo contagio da Coronavirus. In sostanza ha paura di essere stato infettato. Ora spetterà ai militari dell’Arma fare chiarezza su quanto è accaduto.