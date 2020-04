Covid, giornata positiva: un solo caso su 214 tamponi. 213 gli attualmente positivi

Altri 136 tamponi processati in giornata dai quali è emerso, fortunatamente, un solo caso di positività. Si tratta di una persona di Termoli, appartenente ad un cluster già noto. Sono stati 214 i tamponi complessivi processati dal bollettino di ieri sera con un solo positivo in più. Due i guariti, entrambi appartenenti al 118, uno di Campobasso e l’altro di Termoli. 22 i ricoverati, 20 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Il numero degli attualmente positivi è di 213, mentre quello dei positivi totali è di 282, ai quali bisogna sottrarre i clinicamente guariti (25), i dimessi guariti (26) e i deceduti (18). Numeri, quelli odierni, tutto sommato positivi e che inducono ad un cauto ottimismo. Ma come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, il numero dei positivi può salire improvvisamente. Quindi è importante, soprattutto in questo momento, continuare a tenere alta la guardia, rispettare le regole e restare a casa.