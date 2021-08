Covid, giornata nera: nuovo decesso in Malattie Infettive e tre ricoveri al Cardarelli

Giornata nera sul fronte dell’emergenza Covid in Molise come non accadeva da mesi. Si registra il secondo decesso in due giorni e schizzano i ricoveri.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 23 agosto, si registra un nuovo decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 86 anni di Isernia che era ricoverato in malattie infettive. L’anziano si trovava in una casa di riposo ed era stato ovviamente vaccinato: le cause del decesso sono riconducibili principalmente al diabete, tuttavia il tampone, al momento del ricovero, era positivo.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono 494.

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: un paziente di Campobasso, uno di Castel del Giudice e uno di San Giacomo degli Schiavoni hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non ci sono dimessi e pertanto salgono a 9 i pazienti ricoverati al Cardarelli, uno in terapia intensiva (36 anni di Guglionesi) e 8 in malattie infettive.

Oggi si registra un solo nuovo caso (di Castel del Giudice) su 273 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che cala allo 0,3%.

I guariti di giornata sono 5 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende 190, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.153.

I guariti totali sono 13.455, i decessi 494. In isolamento si trovano 2.222 cittadini.