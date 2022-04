Covid, giornata nera in Molise: tre morti e 4 nuovi ricoveri

La più giovane aveva 67 anni. Sono 458 i molisani risultati positivi, 523 i guariti e 3 dimessi. Resta alto il tasso di positività che si sfiora il 22%

565 Giornata nera sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Resta alto il numero dei nuovi positivi come i ricoveri. Ma ad aggravare il quadro odierno sono i decessi: tre in una sola giornata.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, giovedì 21 aprile, si registrano tre donne decedute: si tratta di una signora di 67 anni di Campobasso, una 73enne di Toro ed una 97enne di Campobasso

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 610.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti ma ci sono 4 nuovi ricoveri: pazienti di Isernia, San Martino in Pensilis, Spinete e Colli al Volturno si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi si registrano 3 dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 32, di cui 19 in Malattie Infettive e 13 nel reparto “anziano fragile”.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 32 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 ha una sola dose, 3 due dosi e 23 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 458 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2121 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 21,6%.

I nuovi casi (458) sono:

Oggi si registrano 523 guariti e pertanto il numero degli attualmente è di 8701 molisani. I totali da inizio emergenza sono 56.406.

I guariti totali sono 47.081, i decessi 610.