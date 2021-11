Covid, giornata nera in Molise: muore 84enne non vaccinato e ci sono 4 nuovi ricoveri. Salgono i casi

Tasso di positività al 5,1%. In osepdale 13 pazienti, 9 sono no vax. Il confronto con un anno fa

Giornata nera, come non accadeva da mesi, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Un decesso e 4 nuovi ricoveri in sole 24 ore sono un bilancio pesante. E inoltre continuano ad aumentare i contagi e sale di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 27 novembre, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 84 anni di Montenero di Bisaccia che non era vaccinato. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 504.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono ben quattro nuovi ricoveri: 2 pazienti di Montorio nei Frentani, 1 di Isernia e 1 Castelpetroso si sono aggravati e per loro è stata necessaria l’ospedalizzazione.

Oggi si registrano anche due dimessi: due pazienti di Termoli hanno superato la malattia ed hanno lasciato il Cardarelli. Pertanto i ricoverati totali salgono a 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 9 non sono vaccinati, 1 ha sola una dose, 2 hanno due dosi, e 1 ha tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 33 nuovi casi su 644 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 5,1%.

I nuovi positivi (33) sono:

4 Campobasso

1 Campodipietra

2 Campomarino

2 Casacalenda

3 Colli al Volturno

2 Ferrazzano

2 Guglionesi

4 Isernia

1 Matrice

1 Monteroduni

3 Montorio nei Frentani

1 Pesche

1 San Martino in Pensilis

2 Sant’Agapito

1 Sepino

3 Termoli

I guariti di giornata sono 9 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 452, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.213.

I guariti totali sono 14.243, i decessi 504. In isolamento si trovano 2.584 cittadini.