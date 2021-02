Covid, giornata nera: 5 decessi e altro boom di ricoveri. I nuovi positivi sono 78

Ancora una giornata molto difficile per il Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Ancora troppi decessi e soprattutto si è registrato un vero e proprio boom di ricoveri, mai così tanti in un giorno.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 2 febbraio, risultano 4 nuovi decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 72 anni di Termoli e un 68enne di Serracapriola, entrambi ricoverati in terapia intensiva, un uomo di 82 anni di Rotello, che si trovava in malattie infettive, e una donna di 81 anni di Ripalimosani che era presso la casa di riposo del paese. Si è registrata anche una vittima a Civitacampomarano che è deceduta presso la propria abitazione e quindi non conteggiata nel bollettino ufficiale. Pertanto i decessi di giornata dono 5.

Oggi c’è stato un boom di ricoveri: ben 9 cittadino hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Uno solo il dimesso di giornata e pertanto i ricoveri attuali sono saliti a 71, di cui 65 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su 1065 tamponi processati, sono 78, con una percentuale di positivi su tamponi del 7,3%. I centri più colpiti sono Termoli con 14 contagi, Campobasso e Campomarino, entrambi con 12.

I nuovi positivi (78) sono:

12 Campobasso

12 Campomarino

6 Cercemaggiore

1 Colle d’Anchise

1 Ferrazzano

5 Guglionesi

3 Isernia

1 Jelsi

7 Larino

2 Montemitro

3 Montenero di Bisaccia

1 Pettoranello del Molise

2 Pietracatella

1 Pietracupa

1 Riccia

2 Ripalimosani

2 Rotello

2 San Massimo

14 Termoli

Oggi si registrano 71 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi è di 1187, mentre i totali da inizio emergenza sono 8517.

I guariti sono saliti a 7054, i decessi ufficiali riportati nel bollettino Asrem sono 276.

In isolamento si trovano 1391 cittadini.