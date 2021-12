Covid, giornata nera: 3 decessi, 4 ricoveri e 159 nuovi casi

Il tasso di positività sfiora il 15%. Boom di casi a Campobasso e Termoli

E’ davvero un bollettino di guerra quello diramato questo pomeriggio dall’Azienda Sanitaria Regione, come non si vedeva dai tempi più bui di inizio anno. Schizzano contagi e tasso di positività, aumentano i ricoveri e si torna a morire per Covid.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 28 dicembre, si registrano 2 decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 67 anni di Isernia, ricoverato in Terapia Intensiva e una donna di 88 anni di Sepino che si trovava in Malattie Infettive. Ancora non è presente l’altro decesso che è avvenuto in Rianimazione: i due pazienti deceduti in Terapia Intensiva non erano vaccinati.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 511.

Situazione al Cardarelli

Nel bollettino non è presente il trasferimento di un paziente in Terapia Intensiva che è avvenuto questo pomeriggio. Quattro i nuovi ricoveri: un paziente di Busso, uno di Ferrazzano, uno di Mafalda e uno di Sessano del Molise si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non si registrano dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 22, di cui 20 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 22 ricoverati, 12 non sono vaccinati, 5 hanno due dosi e 5 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 159 nuovi casi su 1.069 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 14,8%.

I nuovi casi (159) sono:

1 Acquaviva Collecroce

4 Agnone

1 Baranello

6 Bojano

48 Campobasso

4 Campodipietra

1 Campolieto

3 Campomarino

1 Capracotta

2 Carpinone

1 Castellino del Biferno

4 Colli al Volturno

3 Ferrazzano

5 Fossalto

1 Gildone

3 Guardialfiera

4 Guglionesi

15 Isernia

3 Larino

1 Mafalda

1 Matrice

6 Montenero di Bisaccia

1 Oratino

1 Portocannone

1 San Martino in Pensilis

1 Santa Croce di Magliano

1 Sant’Angelo Limosano

1 Sessano del Molise

30 Termoli

1 Ururi

3 Venafro

Oggi registra 14 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 706, mentre i totali da inizio emergenza sono 16.033.

I guariti totali sono 14.802, i decessi 511. In isolamento si trovano 2.638 cittadini.