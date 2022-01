Covid, giornata drammatica in Molise: 5 morti, 6 ricoverati e tasso di positività al 30%

I nuovi casi sono stati 377, i guariti 329

Giornata nera sul fronte dell’emergenza Covid in Molise e la situazione si è fatta improvvisamente difficile. In sole 24 ore sono stati registrati 5 decessi 6 ricoveri. Inoltre il tasso di positività è schizzato al 30%.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 31 gennaio, si registrano 5 decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 65 anni che era ricoverata in terapia intensiva, una donna di 91 anni di Termoli, una donna di 81 anni di Ferrazzano, un 71enne di Termoli e un 66enne di Isernia, tutti ricoverati in malattie infettive.

Dei 5 deceduti di giornata, due non erano vaccinati.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono 533.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti, ma si registrano ben 6 nuovi ricoveri: pazienti di Campomarino, Campobasso, Capracotta, Isernia (2) e Roccavivara si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Uno solo il dimesso di giornata: un paziente di Mignano Montelungo ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali sono 41, di cui 25 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 41 ricoverati, 12 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 10 hanno due dosi e 18 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 377 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1241 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 30,3%.

I tamponi molecolari processati sono stati 431 ed i positivi riscontrati 25. I tamponi rapidi processati sono stati 810 ed i positivi riscontrati 352.

I nuovi casi (377) sono:

Oggi registrano 329 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 9.857, di questi 2.740 da tampone molecolare Asrem e 7.117 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 30.186.

I guariti totali sono 19.782, i decessi 533. In isolamento si trovano 3.200 cittadini.