Covid, giornata drammatica: 5 decessi e 7 nuovi ricoveri. I morti in Molise sono ora 202

Un bollettino drammatico quello diramato oggi, lunedì 4 gennaio, dall’Asrem in merito alla situazione Covid in Molise. Aumentano in modo esponenziale sia le vittime, sia i ricoverati. E la pressione sul Cardarelli continua ad essere il vero problema di questa emergenza.

I decessi di giornata sono, purtroppo, 5; non ce l’hanno fatta:

un uomo di 86 anni di Campobasso (ricoverato in malattie infettive);

un uomo di 61 anni di Campobasso (ricoverato in terapia intensiva);

un uomo di 76 anni di Salcito (ricoverato in terapia intensiva);

una donna di 97 anni di Molise (presso la casa di riposo di Molise)

una donna di 96 anni di Casacalenda (presso la casa di riposo di Ripabottoni).

I decessi totali in Molise dall’inizio dell’emergenza Covid hanno sfondato il tetto dei 200 e sono ora 202.

Al Cardarelli sono stati ricoverati altri 7 pazienti, un numero molto elevato, come accaduto solo durante l’apice di questa seconda ondata: 4 di Campobasso, 1 di Gambatesa e 2 di Sant’Elia a Pianisi. Si sono registrati 3 dimessi e pertanto il numero dei ricoverati totali attualmente è di 65, di cui 57 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su 342 tamponi processati, sono 14, con una percentuale di positivi su tamponi che è scesa al 4%.

I nuovi positivi (14) sono:

2 Bojano

7 Campobasso

1 Gambatesa

4 Sant’Elia a Pianisi

Oggi sono stati effettuati anche 168 tamponi antigenici, di cui 4 risultati positivi: per loro si attende l’esito del tampone molecolare.

L’unica buona notizia di giornata riguarda i guariti che sono 124. Pertanto il numero degli attualmente positivi è sceso a 1636, mentre i totali da inizio emergenza sono 6769.

I guariti sono saliti a 4931, i decessi a 202.

In isolamento si trovano 2499 cittadini.