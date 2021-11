Covid giornata di tregua: nessun contagio su pochi tamponi. Situazione stabile al Cardarelli

Un anno fa in ospedale 74 pazienti e in regione 2780 positivi

Giornata di tregua in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Non si registrano contagi, ma come ogni lunedì è frutto anche dei pochi tamponi processati nel week end. Il dato positivo riguarda le ospedalizzazioni che, fortunatamente, restano stabili. Dopo il ricovero del 26enne, in condizioni critiche, registrato ieri.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 29 novembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 504.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. Pertanto i ricoverati totali restano 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 13 ricoverati, 10 non sono vaccinati, 2 hanno due dosi, e 1 ha tre dosi.

I nuovi casi

Oggi non si registrano nuovi casi su 277 tamponi processati

I guariti di giornata sono 8 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 440, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.217.

I guariti totali sono 14.259, i decessi 504. In isolamento si trovano 2.584 cittadini.