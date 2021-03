Covid, giornata di tregua: calano contagi e tasso di positività. Scendono anche i ricoveri

Una giornata di tregua. E’ quella che sembrerebbe aver concesso il Covid in Molise. Calano i contagi, il tasso di positività crolla, almeno per un giorno, e soprattutto scendono i ricoveri e aumentano i dimessi, con gli ospedali che tirano il fiato.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 15 marzo, sono emersi due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 81 anni di Santa Croce di Magliano, ricoverata in malattie infettive e una donna di 52 anni di Palata, che si trovava da tempo in terapia intensiva.

I ricoverati di giornata sono 3, mentre c’è un boom, questa volta per fortuna, di dimessi: in 9 hanno superato la malattia ed hanno lasciato gli ospedali. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 109, di cui 73 al Cardarelli (62 in malattie infettive e 11 in terapia intensiva), 21 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 12 al Neuromed (5 terapia intensiva e 7 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 19 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 18, su 505 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 3,5%. Oggi il centro più colpito è Toro con 4 contagi.

I nuovi positivi (18) sono:

2 Baranello

1 Belmonte del Sannio

2 Campomarino

1 Guardialfiera

1 Guardiaregia

2 Isernia

3 Jelsi

1 Limosano

1 San Giuliano di Puglia

4 Toro

I guariti di giornata sono 38 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1527, mentre i totali da inizio emergenza sono 11674.

I guariti totali sono 9732, i decessi 402.

In isolamento si trovano 3439 cittadini.