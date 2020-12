Covid, “gestione dell’emergenza carente”. I sindacati scendono in piazza

“Lavorare in sicurezza per poter garantire la stessa sicurezza al malato”. È questo il grido di allarme che i sindacati del settore sanità hanno portato all’attenzione delle istituzioni nel corso del sit-in di protesta che è stato organizzato davanti al San Timoteo di Termoli. Sotto la lente la gestione dell’emergenza Covid per una manifestazione che segue quella che si è svolta la settimana scorsa a Campobasso e anticipa quella che si dovrà organizza ad Isernia. Secondo Anna Barbona, segretario generale aggiunto Cisl Abruzzo-Molise, ad essere assenti o carenti sono i diritti dei lavoratori e di conseguenza anche la salvaguardia dell’utenza e dei lavoratori stessi. “Rivendichiamo una totale disorganizzazione della gestione della sanità – ha affermato – non abbiamo delle risposte anche se la direzione generale e strategica dice che ha colloqui con noi ma non sono risolutivi. La sicurezza è la prima cosa che il lavoratore stesso deve fare per garantire assistenza al malato”. Di qui, quindi, la richiesta di un potenziamento della gestione dell’emergenza Covid che appare sempre più attuale alla luce anche della denuncia presentata dal consigliere regionale del PD, Vittorino Facciolla, secondo il quale ci sarebbe la presenza di pazienti Covid all’interno del San Timoteo che, invece, dovrebbe essere un ospedale Covid free.