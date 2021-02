Covid, Gemelli: offerto alla Regione ampi spazi per ospitare pazienti in area separata dal resto della struttura

A causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria in atto, Gemelli Molise conferma la sua vicinanza alle Istituzioni e soprattutto alla popolazione molisana in uno dei periodi più drammatici della nostra storia. Abbiamo così offerto alla Regione ampi spazi, attualmente non occupati dalle degenze ordinarie, per ospitare pazienti COVID. L’area messa a disposizione è completamente separata dal resto della struttura con percorsi distinti e personale dedicato. Le attività ordinarie NO covid proseguono quindi in piena sicurezza, adottando scrupolosamente tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione della Pandemia. L’ospedale Gemelli Molise si è sempre reso disponibile ad accogliere pazienti affetti da Covid 19 per supportare il Centro hub regionale in caso di necessità. Una scelta in linea con la mission dell’Istituzione sanitaria cattolica, che opera nell’esclusivo interesse della collettività. Non vogliamo tirarci indietro in questo momento di grande difficoltà. Collaboriamo da sempre con tutti gli altri ospedali del territorio molisano e non, siamo una realtà che sente forte l’identità molisana, partendo dal nome che abbiamo voluto assumere e per questo siamo e vogliamo essere di aiuto nel momento del bisogno.