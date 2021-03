Covid, frenano contagi e ricoveri, ma l’età media dei decessi continua ad abbassarsi

Il Covid continua a mietere vittime con un’età media che si fa sempre più bassa. E’ questo il dato più preoccupante che emerge dai dati odierni sul monitoraggio dell’epidemia in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem sono emersi due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 34 anni di Gambatesa (notizia riportata già ieri sera) e un uomo di 62 anni di Limosano, entrambi erano ricoverati presso la terapia intensiva del Cardarelli. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 424.

Oggi si registra un trasferimento: un paziente è stato portato dalla Rianimazione del Cardarelli a quella del Neuromed.

I ricoverati di giornata sono 5, ma per fortuna si registrano anche 5 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 108, di cui 80 al Cardarelli (70 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 18 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 7 al Neuromed (4 terapia intensiva e 3 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 17 pazienti.

I nuovi positivi sono 29, su 421 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 6,8%. Oggi i centri più colpiti sono Campobasso e Limosano con 5 contagi.

I nuovi positivi (29) sono:

3 Baranello

4 Bojano

5 Campobasso

1 Campodipietra

1 Campolieto

1 Campomarino

1 Cercemaggiore

1 Fossalto

1 Guglionesi

3 Jelsi

5 Limosano

1 Riccia

1 San Martino in Pensilis

1 Toro

I guariti di giornata sono 165 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1189, mentre i totali da inizio emergenza sono 12037.

I guariti totali sono 10412, i decessi 424.

In isolamento si trovano 3692 cittadini.