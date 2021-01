Covid, focolaio nella Rsa di Ripa: non interessati gli ospiti vaccinati

Si teme che possa scoppiare un focolaio Covid nella Rsa Cannavina di Ripalimosani. E’ la stessa struttura in cui il 27 dicembre sono stati effettuati i primi vaccini, ma ad un piano diverso. Nel senso che nello stesso edificio -ci ha spiegato il sindaco di Ripa Marco Giampaolo – ci sono due diverse Rsa. Al piano superiore c’è quella più grande nella quale sono stati effettuati i vaccini. Al piano inferiore, invece, c’è un’altra Rsa in cui è scattato l’allarme. Tutto è iniziato nelle scorse ore dopo l’accertata positività di un’operatrice che opera nella struttura. La stessa sarebbe stata contagiata dalla figlia quando ancora erano aperte le scuole, entrambe sono state asintomatiche e quindi la positività è stata accertata solo in seguito a tampone di controllo. Successivamente all’accertamento del contagio di questa operatrice, sono stati effettuati test antigenici a tutti gli ospiti della Rsa, che in totale sono 9 e sono stati riscontrati almeno due casi di contagio. E’ stato attivato immediatamente il protocollo con l’isolamento della struttura ed è stata allertata l’Asrem che domani dovrebbe effettuati i tamponi molecolari.

E’ tuttavia importante sottolineare come non si tratti della Rsa in cui sono stati somministrati i vaccini che è sì nella struttura struttura, ma con servizi e operatori completamente autonomi. red