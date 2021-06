Covid, focolaio in una casa di riposo e un altro tra i giovanissimi: il sindaco blinda il paese

Un importante focolaio si è sviluppato in una casa di riposo di Montenero di Bisaccia e al momento sarebbero una quindicina gli anziani positivi al Covid. Ma sul numero c’è molta certezza e secondo i ben informati potrebbero variare da 11 a 22 il totale dei nuovi contagi in paese. Ovviamente gli anziani ospiti della struttura erano tutti vaccinati. Da quanto si apprende il contagio sarebbe partito da un operatore socio sanitario e sarebbero due i cluster in paese il cui “trait d’union” sarebbe un giovane Operatore sanitario. Si sarebbe sviluppato un cluster tra giovanissimi e uno nella Rsa. Al momento gli anziani sono tutti asintomatici. Si sta procedendo al sequenziamento dei tamponi per capire se c’è di mezzo una variante.

“Abbiamo riscontrato delle positività – ha affermato il dg Asrem Oreste Florenzano – ma per fortuna gli ospiti sono tutti asintomatici. Ovviamente erano tutti vaccinati, ma ricordo che il vaccino protegge dalle complicanze del Covid, non dall’infezione. Stiamo effettuando il sequenziamento come facciamo con tutti i tamponi.”

“Come amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – stiamo vigilando e stiamo facendo il possibile per arginare il contagio”.

La struttura è stata blindata ed è chiusa agli estranei, è stata bloccata la fiera di San Pardo, sono stati chiusi i villaggi turistici e sono state rinviate tutte le iniziative estive.