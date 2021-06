Covid, focolaio a Campobasso: in corso il sequenziamento dei tamponi

Il cluster è scoppiato in seguito a due battesimi e una cresima che si sono tenuti in un agriturismo della provincia di Campobasso. Si è poi allargato ed ha coinvolto un supermercato del capoluogo in cui sono stati individuati diversi casi di contagio. E un positivo è stato riscontrato anche ad Agnone perché un partecipante ai banchetti veniva dall’Alto Molise. Visto il rapido doffondersi del contagio, sui tamponi è in corso il sequenziamento, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di variante. Accertamenti che si stanno svolgendo presso il laboratorio analisi del Cardarelli di Campobasso. E’ fondamentale avere contezza della tipologia di virus in circolazione per adottare eventuali contromisure. Il risultato del sequenziamento si avrà nel tardo pomeriggio.

Intanto l’Asrem sta ricostruendo la catena dei contatti per cercare di isolare il prima possibile eventuali nuovi positivi.