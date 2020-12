Nessun paziente Covid positivo ricoverato al San Timoteo ma solo persone “nell’area grigia in attesa di essere trasferiti al Cardarelli di Campobasso. Un trasferimento che avviene senza problemi”. Ha effettuato un sopralluogo al pronto soccorso e in terapia intensiva al San Timoteo di Termoli per verificare la situazione dell’unico ospedale del Basso Molise in vista della riorganizzazione della rete sanitaria per fronteggiare l’emergenza Covid il Dg Asrem, Oreste Florenzano. Davanti a telecamere e microfoni Florenzano ha esposto la situazione che si sta vivendo a Termoli “che in vista del piano complessivo per l’Hub Covid a Campobasso vedrà un potenziamento del pronto soccorso e della terapia intensiva. Stamattina (8 dicembre, ndr) la situazione in pronto soccorso era molto nella ordinarietà. Dobbiamo tutti comprendere che i pronto soccorso sono posti di frontiera e il primo impatto nelle regioni limitrofe è che ci siano delle situazioni di emergenza più pesanti”. Florenzano ha rispedito al mittente le accuse relative alla gestione dell’area grigia, quella dove stazionano i pazienti Covid positivi in attesa del trasferimento a Campobasso. “Le persone vengono trasferite senza problema. Quando al Cardarelli avevamo 17 ricoverati dicevano che stavamo finendo i posti letto. Adesso di ricoverati ne sono 71. Quello che può accadere è nella tempistica del trasferimento per l’arrivo in contemporanea di altri pazienti Covid positivi o per le valutazioni mediche del caso ma abbiamo strutturato interi spazi per fare fronte all’emergenza. Ci sono altre realtà dove queste operazioni avvengono nelle ambulanze o sulle macchine parcheggiate fuori e per me è un vanto che questo in Molise non accada”.

Covid, Florenzano al San Timoteo: "Altrove gestiscono i pazienti sulle ambulanze. Noi no"