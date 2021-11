Covid, fine della tregua: nuovo boom di casi (34). Sale anche il tasso di positività

La tregua è durata solo due giorni sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Oggi, purtroppo, si registra un nuovo boom di casi che riguarda molte zone del territorio regionale. Sale anche il tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 9 novembre, non registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 501.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi: pertanto i ricoverati totali restano 7, di cui 6 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 34 nuovi casi su 783 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 4,3%.

I nuovi positivi (34) sono:

7 Campobasso

3 Campomarino

1 Cantalupo nel Sannio

1 Casalciprano

2 Ferrazzano

11 Isernia

1 Petacciato

1 Ripalimosani

4 Termoli

3 Venafro

Oggi non ci sono guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 175, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.773.

I guariti totali sono 14.083, i decessi 501. In isolamento si trovano 2.323 cittadini.