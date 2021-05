Covid, finalmente una giornata buona: nessun decesso, nessun ricovero, 5 contagi e tasso di positività ai minimi

Una giornata finalmente incoraggiante sotto tutti i punti di vista: pochi contagi, tasso di positività ai minimi, nessun decesso e nessun nuovo ricovero.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 3 maggio, non sono emersi decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 478.

Non si registrano trasferimenti e nemmeno ricoveri, ma ci sono, però, 2 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 38, di cui 36 al Cardarelli (29 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva) e 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva). San Timoteo e Neuromed restano Covid free. In Rianimazione si trovano in totale 9 pazienti.

I nuovi positivi sono 5 su 453 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che crolla all’1,1%%.

I nuovi positivi (5) sono:

1 Bojano

2 Campobasso

1 Petrella Tifernina

1 Venafro

I guariti di giornata sono 31 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 581, mentre i totali da inizio emergenza sono 13.328.

I guariti totali sono 12.255, i decessi 478.

In isolamento si trovano 2753 cittadini.