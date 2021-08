Covid, finalmente il Molise sorride: nessun contagio e un dimesso dal Cardarelli

Finalmente una giornata decisamente positiva in Molise sul fronte dell’emergenza Covid: nessun contagio, cosa che non accadeva da mesi e un dimesso dal Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 30 agosto, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 495.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri, ma c’è un dimesso: un paziente di San Martino in Pensilis ha superato la malattia ed ha lasciato l’ospedale. Pertanto scendono a 8 i pazienti ricoverati al Cardarelli, tutti in malattie infettive.

Oggi non si registrano contagi su 249 tamponi processati.

Non ci sono, però, nemmeno guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta a 243, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.263.

I guariti totali sono 13.511, i decessi 495. In isolamento si trovano 2.308 cittadini.