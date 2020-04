Covid, fermo il numero dei positivi: clinicamente guarito e dimesso il bergamasco

Sono 31 i tamponi processati questo pomeriggio, mercoledì 15 aprile, e non è stato riscontrato alcun caso di positività. Quindi nella giornata odierna, su 211 tamponi, sono stati individuati solo due positivi. Cala il numero dei ricoverati che scende a 23, uno in meno rispetto a questa mattina, 19 sono in malattie infettive e 4 in terapia intensiva. Mentre sono 36 i pazienti ormai guariti. Tra i clinicamenti guariti, che sono arrivati a 16, c’è uno dei pazienti bergamaschi.