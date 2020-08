Covid, ferma per un giorno la curva del contagio: nessun positivo in Molise su 209 tamponi

Dopo alcuni giorni di continua crescita, si ferma, almeno per un giorno, la curva del contagio in Molise. Nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, non sono stati riscontrati casi di positività su 209 tamponi processati. Meno tamponi dei giorni precedenti, quando se ne sono fatti sempre circa 300, ma comunque un numero rilevante considerando il week end.

Gli attualmente positivi restano 70, mentre i totali da inizio emergenza sono 525, su un totale di 32364 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata al Cardarelli dove in malattie infettive restano ricoverati tre pazienti.

Neanche oggi si registrano guariti: i cittadini che hanno superato la malattia sono 432, i decessi sono sempre 23.

Restano tante le persone in isolamento, 131, mentre nessuno è in sorveglianza.

La mappa del contagio vede la presenza di cittadini positivi in numero centri:

37 Campobasso

2 Campolieto

5 Campomarino

2 Ferrazzano

1 Filignano

2 Forlì del Sannio

6 Isernia

1 Macchiagodena

1 Montaquila

1 Oratino

1 Ripalimosani

1 Rocchetta a Volturno

4 Sant’Elia a Pianisi

6 Termoli