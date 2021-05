Covid, Federmep: “No a green pass per eventi in zona bianca. Norme chiare”

“Per quanto ci riguarda le norme vigenti sono chiare. Se vogliono introdurre l’obbligo di Green pass anche in zona bianca varino un altro decreto”. Lo scrive in una nota Serena Ranieri, presidente di Federmep, la Federazione dei lavoratori del settore matrimoni ed eventi privati, così come riportato dall’agenzia di informazione Ansa. “Dopo settimane di incertezze, di voci messe in giro ad arte, di norme mal scritte e peggio interpretate – si legge nel comunicato – oggi la beffa della zona bianca senza Green pass prima annunciata e poi revocata. Governo, CTS, Conferenza delle Regioni continuano a puntare il dito contro il nostro settore dimenticando che i contagi sono saliti per ben due volte quando eravamo fermi. Si rendano conto che stanno distruggendo decine di migliaia di imprese del settore matrimoni ed eventi. Per quanto ci riguarda le norme vigenti sono chiare. Se vogliono introdurre l’obbligo di Green pass anche in zona bianca – conclude Ranieri – varino un altro decreto. Che magari includa le feste scudetto, o i buffet allestiti per le visite del supercommissario ai centri vaccinali”.