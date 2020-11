Covid, Fallica interroga Di Pardo: “A Petacciato va tutto bene?”

“E a Petacciato va tutto bene?”. E’ questa la domanda che il consigliere di minoranza al Comune di Petacciato, Matteo Fallica, ha fatto al sindaco Roberto Di Pardo. Sotto la lente la questione Covid e il documento firmato da 98 sindaci che chiedono al presidente della Regione Molise maggiori limitazioni, maggiori informazioni e coinvolgimento nelle scelte emergenziali sul Covid, “mettendo di fatto sotto accusa la gestione dell’emergenza. A tale nota – afferma Fallica – manca la sottoscrizione del sindaco di Petacciato. Come mai? Perché? Non è stato coinvolto dagli altri sindaci? Non si vuole firmare un atto verso Toma per riverenza o si vuol fare credere che a Petacciato le informazioni sono chiare, puntuali e costanti e la gestione è ineccepibile? Noi crediamo di no e la preoccupazione della cittadinanza si sente nell’aria ed è sotto gli occhi di tutti il totale cortocircuito della gestione sanitaria regionale. Noi come minoranza, condividiamo tale lettera firmata dai 98 Sindaci. Ci uniamo alla richiesta di essere puntualmente informati per garantire alla nostra comunità una protezione maggiore. In particolare sottoscriviamo questo passaggio della lettera: “…Chiediamo che vengano intraprese immediatamente azioni di massima trasparenza al fine di diffondere dati corretti, costantemente aggiornati, sui positivi presenti nelle comunità, così da poter lavorare alla nella gestione della comunicazione con i nostri cittadini e controllare, come ci compete, le nostre comunità…”. Lo dobbiamo alla nostra comunità”.