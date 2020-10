Covid, Facciolla: “Servono subito tamponi rapidi, posti letto e personale sanitario”

“Nelle ultime ore in tutta Europa e in Italia – ha scritto Vittorino Facciolla, segretario PD e consigliere reginale – sta salendo il numero di contagi da Covid.

Il Molise non è da meno con gli 11 nuovi casi dell’altro ieri e i 28 di ieri.

Lo ripetiamo ancora, adesso e con massima rapidità bisogna:

1 – attivare urgentemente la modalità di tamponi rapidi in tutti i laboratori pubblici e privati;

2 – prevedere e predisporre posti aggiuntivi nei reparti di Rianimazione utilizzando anche quelli delle strutture private come Cattolica/Neuromed;

3 – istituire aree Covid ben distinte e definite in tutti gli ospedali pubblici e privati;

4 – richiamare in servizio gli anestesisti e i rianimatori in pensione già disponibili e gli specializzandi al terzo anno;

5 – attivare i medici di base per coordinare l’assistenza sul territorio domiciliare anche reclutando infermieri di comunità e le cosiddette USCA per fare i tamponi a domicilio.

Prepariamoci ora a fronteggiare una situazione che potrebbe precipitare nei prossimi giorni.

Attiviamoci subito come regione e come Asrem e non perdiamo ancora una volta l’occasione per dimostrare che piccoli non vuol dire ultimi e per dimostrare che le istituzioni hanno a cuore i loro cittadini”.