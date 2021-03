Covid, età media delle vittime sempre più bassa: muore 51enne di Santa Croce di Magliano

Ancora una vittima del Covid: nelle scorse ore è deceduto un uomo di Santa Croce di Magliano. Aveva 51 anni. L’uomo era ricoverato da oltre 3 settimane. L’uomo era molto conosciuto in paese e la notizia del decesso si è diffusa presto tra i suoi concittadini gettando nello sconforto la comunità santacrocese. Si tratta dell’ennesimo lutto a causa della diffusione della pandemia legata al Coronavirus. Nella giornata di ieri, 23 marzo, sono stati effettuati a Santa Croce di Magliano, 67 tamponi rapidi e 3 sono risultati positivi. «Il quadro epidemiologico – come ha riferito il sindaco Florio ieri in un post – del nostro Comune vede 87 nostri concittadini positivi». Con il decesso delle scorse ore a Santa Croce di Magliano sale dunque a 427 il numero delle vittime in Molise. Sono invece 1.130 i casi attualmente positivi e 3.695 i soggetti in isolamento. Stando all’ultimo bollettino Asrem sono invece, in totale, 80 i pazienti al Cardarelli (69 in malattie infettive e 11 in terapia intensiva), 17 al San Timoteo, 3 al Gemelli e 6 al Neuromed.