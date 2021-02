Covid, esposto del comitato dei parenti delle vittime: avviate le indagini

È lo stesso avvocato Enzo Iacovino che conferma puntualmente quanto riportato da altri organi d’informazione: “Come legale del Comitato apprendo con soddisfazione che la magistratura ha avviato le indagini su quanto denunciato”. L’avvocato non dice di più, ma la notizia sarebbe stata verificata. Probabilmente si tratta dei primi passi di quella che senza dubbio è un’indagine molto delicata. Forse c’è già una delega ad acquisire informazioni trasmessa ad organi di polizia giudiziaria. Ancora ipotesi ma, del resto, nella denuncia dei parenti delle persone decedute al Cardarelli ci sono fatti e dichiarazioni che devono essere verificati punto per punto e sicuramente la magistratura non trascurerà nulla. Sempre Iacovino dà anche la notizia che è imminente il deposito in Procura di testimonianze dei parenti delle vittime e anche della registrazione dell’intervista rilasciata a Tg3 Molise in cui una ex ricoverata denuncia la drammatica situazione in cui versano i degenti malati di Covid al Cardarelli. Insomma per Iacovino il materiale c’è e l’avvocato si dice convinto che verrà fatta luce piena sulle circostanze della morte di ben 260 persone, verificando se tra qualcuno dei decessi non si nascondano eventuali responsabilità o negligenze. Infine lo stesso legale conferma che porterà anche all’attenzione della procura quanto denunciato dai medici del reparto di Medicina Interna e chiederà la verifica dei registri con i nomi dei 947 soggetti vaccinati in Molise, a quanto pare, senza averne diritto.