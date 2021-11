Covid, esplosione di contagi in Molise: 56 nuovi casi. Ricoverata 70enne non vaccinata

Effettuati 845 tamponi: 10 casi a Casacalenda, 16 a Isernia. 1 guarito

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 845 tamponi) registra 56 nuovi positivi in Molise (Campobasso 3, Cantalupo 1, Carpinone 1, Casacalenda 10, Fornelli 3, Isernia 16, Larino 2, Mirabello Sannitico 1, Monteroduni 5, Montorio nei Frentani 3, Pesche 1, San Polo Matese 4, Santa Croce di Magliano 1, Sant’Elia a Pianisi 1, Termoli 2).

Nuovo ricovero

Da registrare anche un nuovo ricovero: si tratta di un paziente di Monteroduni (una 70enne non vaccinata) che si trova nel reparto di malattie infettive del Cardarelli e che si aggiunge ai 3 pazienti ricoverati ieri martedì 16 novembre, tutti non immunizzati. Presso l’ospedale del capoluogo attualmente ci sono 6 pazienti: 5 nel reparto di malattie infettive (4 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia) e 1 in terapia intensiva (della provincia di Isernia). Sono 298 i casi attualmente positivi in Molise (132 nella provincia di Campobasso, 165 nella provincia di Isernia). Fermo a 503 il numero delle vittime mentre sono 2.415 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Campobasso 3

Cantalupo 1

Carpinone 1

Casacalenda 10

Fornelli 3

Isernia 16

Larino 2

Mirabello Sannitico 1

Monteroduni 5

Montorio nei Frentani 3

Pesche 1

San Polo Matese 4

Santa Croce di Magliano 1

Sant’Elia a Pianisi 1

Termoli 2