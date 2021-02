Covid, escalation di ricoveri (18); 93 nuovi positivi; tre decessi (IL DETTAGLIO)

Un altro bollettino che fa riflettere quello diramato questa sera dalla Asrem: 93 nuovi positivi al Covid su 1036 tamponi processati, dunque la percentuale sale al 9%. Purtroppo ci sono altri tre decessi e si tratta di un 82enne di Campobasso ricoverato in Malattie Infettive; un 74enne di Montelongo e un 74enne di Santa Croce di Magliano. Ma il dato più inquietante è relativo ai ricoveri di oggi che sono stati be 18 in un solo giorno (11 al Cardarelli; 7 al Pronto Soccorso del San Timoteo di Termoli). In totale il numero delle persone ricoverate è di 104 (93 al Cardarelli; 7 al San Timoteo di Termoli e 4 al Gemelli Molise di Campobasso). Il totale delle persone decedute per patologie riconducibili al Covid sale a 331. Gli attualmente positivi in Molise sono 1715.



Questo il dettaglio dei nuovi 93 positivi:



AGNONE 3

BOJANO 3

BONEFRO 1

CAMPOBASSO 10

CAMPOMARINO 12

CASACALENDA 1

COLLETORTO3

COLLI AL VOLTURNO 1

FORNELLI 1

GUGLIONESI 1

ISERNIA 1

LARINO 6

MACCHIAGODENA2

MAFALDA 2

MONTECILFONE 1

MONTEFALCONE NEL SANNIO 1

MONTELONGO 3

MONTENERO DI B. 2

MORRONE 1

ORATINO 1

PALATA 1

PETACCIATO 3

SAN MARTINO IN P. 2

SANTA CROCE DI M. 6

TERMOLI 17

TORELLA 1

TORO 1

URURI 2

VINCHIATURO 3