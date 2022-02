Covid, entro fine settimana 1 milione di dosi Novavax alle Regioni

Figliuolo: entro fine settimana 1 milione di dosi Novavax alle Regioni. Nel Lazio dal 24 febbraio al via prenotazioni

«Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax : ne riceveremo poco più di un milione di dosi che saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome» ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, oggi a Firenze, al termine della visita all’ospedale pediatrico Meyer. «Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Per cui ci sarà possibilità anche di utilizzo di questo ulteriore vaccino». Dal 1 marzo partiranno invece le somministrazioni della quarta dose per i soggetti immunodepressi individuati dalla circolare ministeriale: l’importante che siano trascorsi i 120 giorni dall’ultima somministrazione