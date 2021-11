Covid, ennesimo ricovero in ospedale: 8 nuovi casi e sale il tasso di positività

Salgono a 10 i pazienti al Cardarelli. Ecco il confronto rispetto ad un anno fa

Le notizie che arrivano sul fronte dell’emergenza Covid in Molise non sono molto incoraggianti. Principalmente perché continuano ad esserci ricoveri e sale il tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 21 novembre, non si registrano decessi: i morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 503.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Montorio nei Frentani è stato ricoverato ad esclusivo scopo precauzionale trattandosi di un paziente trapiantato che ha tutte le dosi del vaccino. Non ha sintomi particolari, ma essendo un soggetto molto fragile è stato consigliato tenerlo sotto stretta osservazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

I nuovi casi

Oggi si registrano 8 nuovi casi su 215 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 3,7%.

I nuovi positivi (8) sono:

1 Forlì del Sannio

1 Fornelli

2 Guglionesi

1 Isernia

1 Larino

2 Montorio nei Frentani

I guariti di giornata sono 21 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 342, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.031.

I guariti totali sono 14.172, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.473 cittadini.