Covid, ennesima giornata nera: 7 decessi, altri 6 ricoverati e 96 nuovi positivi. I guariti sono 212

Un’altra giornata nera, l’ennesima, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Oggi, martedì 1 dicembre, dal consueto bollettino dell’Asrem emergono ancora cattive notizie. Sono ben 7 i decessi di giornata: non ce l’hanno fatta una donna di Santa Croce di Magliano di 80 anni (terapia intensiva), un uomo di Ferrazzano di 70 anni (terapia intensiva), un uomo di Isernia di 74 anni (terapia intensiva), una donna di Sessano del Molise di 86 anni (casa di riposo Sessano del Molise), una donna di Campobasso di 91 anni (casa di riposo di Bojano), una donna di Campobasso di 98 anni (malattie infettive), un uomo di Guardialfiera di 85 anni (malattie infettive). Il totale dei decessi sale a 127.

Continuano a crescere gli ospedalizzati: oggi altri 6 pazienti sono stati ricoverati in malattie infettive. I dimessi dal Cardarelli sono stati 4, di cui uno ha lasciato la terapia intensiva. Attualmente i ricoverati totali sono 74, di cui 65 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, a fronte di 797 tamponi, sono 96: la percentuale di positivi sale al 12%, rispetto ad una media italiana, dato di oggi, del 10%.

Oggi, per fortuna, si registra un gran numero di guariti: in 212 hanno superato la malattia.

I nuovi positivi (96) sono:

2 Baranello

1 Bojano

1 Busso

8 Campobasso

6 Campomarino

3 Carpinone

1 Castel San Vincenzo

3 Cercemaggiore

1 Civitanova del Sannio

1 Colli al Volturno

5 Ferrazzano

1 Filignano

1 Fornelli

1 Guglionesi

7 Isernia

1 Larino

2 Macchia d’Isernia

1 Montaquila

1 Montefalcone nel Sannio

1 Montenero di Bisaccia

1 Pescolanciano

1 Pettoranello del Molise

1 Pozzilli

1 Provvidenti

1 Roccamandolfi

8 Rocchetta a Volturno

2 San Pietro Avellana

1 Santa Croce di Magliano

8 Scapoli

1 Sessano del Molise

6 Termoli

5 Trivento

1 Ururi

1 Vastogirardi

8 Venafro

2 Vinchiaturo

Gli attualmente positivi sono 2639, mentre i totali da inizio emergenza sono 4868.

I guariti salgono a 2102, i decessi a 127.

Le persone in isolamento sono 3474.