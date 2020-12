Covid, ennesima giornata nera: 6 decessi. Per la prima volta dopo mesi non ci sono nuovi ricoverati. 52 i positivi

Ennesima giornata tragica in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid, almeno sotto il profilo delle vittime. Oggi, domenica 6 dicembre, il bollettino giornaliero dell’Asrem riporta ben 6 decessi. Non ce l’hanno fatta un uomo di 65 anni di Rocchetta al Volturno (malattie infettive), un uomo di 86 anni di Montenero di Bisaccia (malattie infettive), un uomo di 83 anni di San Marco La Catola (malattie infettive), un uomo di 78 anni di Larino (malattie infettive), una donna di 73 anni di Montecilfone (malattie infettive) e un uomo di 48 anni di Termoli che era in terapia intensiva. Quest’ultima è la vittima più giovane in Molise dall’inizio della pandemia.

Fin qui le cattive notizie, ma oggi, fortunatamente, ce ne sono anche delle buone. Per la prima volta dopo quasi due mesi non si registrano nuovi ricoverati. Il numero degli ospedalizzati dunque scende e il totale è di 61, di cui 52 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

Oggi, però, non si registrano dimessi, né guariti.

I nuovi positivi, su 870 tamponi processati, sono 52. Una percentaule di positivi sul totale dei tamponi che resta bassa (6,1%).

I nuovi positivi, 52, sono:

1 Agnone

3 Campobasso

1 Castellino del Biferno

1 Cercepiccola

1 Cerro al Volturno

1 Duronia

2 Fornelli

3 Fossalto

1 Gambatesa

2 Guardialfiera

9 Isernia

2 Larino

1 Longano

3 Macchiagodena

2 Montaquila

1 Monteroduni

2 Petacciato

2 Pozzilli

1 Roccamandolfi

1 Rotello

1 San Martino in Pensilis

7 Termoli

2 Trivento

2 Venafro

Gli attualmente poisitivi sono 2820, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 5338.

I guariti sono 2377, mentre i decessi sono saliti a 141.

Le persone in isolamento sono 3100.